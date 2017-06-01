زين تشوه الحقيقة… مصوّر الطفل عمران الحلبي يدلي بشهادته

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن المصور الصحفي محمود رسلان، الذي التقط صور الطفل الحلبي عمران الشهيرة داخل سيارة الإسعاف؛ رفضه لإظهار الطفل على أنه ضحية إرهاب تنظيماتٍ متطرفة، وليس ضحية نظام بشار الأسد.

وخرج المصور رسلان مصوّر في مقطع مصور وبيّن فيه أن الثورة السورية ضد الإرهاب المتطرف وهي أكثر مَن عانى منه، وأنه كغيره من أبناء الثورة لا يقبل أن يُغفل اسم القاتل الحقيقي لأطفال الشعب السوري.

وتحدّث عن شعوره بالخزي من وسائل إعلامية تقوم باستغلال صورة الطفل الضحية في إعلانات تجارية، ولا تصرح باسم القاتل بل تعمد إلى تشويش الحقيقة، ويضيف إن هذا ليس تشويشًا فقط بل هو شراكة بالإجرام مع بشار الأسد والروس وإلا فما معنى أن يظهر عمران وكأنه قتل من قبل المتطرفين من دون الإشارة إلى القاتل الأسد وميليشياته والروس.

وكان محمود روى لوسائل إعلامٍ مختلفة تفاصيل ليلة تصوير عمران وما كان بها من جرائم حرب يرتكبها نظام بشار الأسد والروس، حيث استمر القصف على منطقة حلب يومها عدة ساعات مخلّفًا عددًا من الشهداء، وبالتزامن سقط صاروخان الأول على منطقة الميسر والصاروخ الثاني على القاطرجي حيث كان محمود أول الواصلين كان في القرطاجي عمران وعائلته واستشهد أخو عمران علي 10 سنوات، ويقول محمود: كنّا حينها نترنّح بين التوثيق ومساعدة الدفاع المدني في إسعاف المصابين والجرحى، واستطعنا إنقاذ عمران عن طريق إخراجه من بيته من الشرفات بسبب تحطم درج العمارة التي هو فيها .. كانت ليلة متعبة من كثرة الجرحى والشهداء.