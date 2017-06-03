قيادي في (الحشد) العراقي: سيطرنا على الحدود السورية ومستمرون حتى الرياض

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قال القيادي في مليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إنه سيتم تطهير المنطقة من مقاتلي تنظيم داعش وملاحقتهم في كل مكان وصولا إلى (العاصمة السعودية) الرياض، مشيراً إلى أنه موجود حاليا على الحدود العراقية السورية برفقة مقاتلين من مليشيا الحشد.

وبثت “الجزيرة نت” تسجيلاً مصوراً قالت إنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وجه فيه “أبو مهدي المهندس” تحية خاصة لمليشيا الحوثي في اليمن، وقال إنه يأمل في أن ينضم إليه الحوثيون في المعركة ضد تنظيم داعش وصولا إلى الرياض.

وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال المحلل العسكري الاستراتيجي السعودي العميد حسن الشهري إن المملكة لن تسكت على من يعبث معها، وهي معنية بدحر ما سماه “المشروع الصفوي ومن يقف معه”.

وأضاف الشهري لقناة الجزيرة إن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا، وفي هذه الحالة فإن أي دولة معنية بحماية أمنها الوطني، والسعودية لن تسمح بأي اعتداء ولو كان محتملا.

وقال إن حماية المصالح الوطنية هدف مطلق للقيادات والشعوب والجيوش في أي دولة، مؤكدا على وقوف المملكة إلى جانب السلم والسلام في المنطقة، “ولكن قد تكون أدوات حضور السلم والسلام هي القوات المسلحة”.

وكان القيادي في الحشد الشعبي أمين عام منظمة “بدر”، هادي العامري، أعلن الاثنين الماضي وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية السورية. مضيفا أن “هذه القوات تمركزت في قرية أم جريص الواقعة على الحدود”.

وتابع القيادي أن عملية تطهير الحدود العراقية السورية ستنطلق من أم جريص وباتجاه قضاء القائم في محافظة الأنبار غرب العراق.