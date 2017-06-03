علماءٌ ألمان: فراعنة مصر ليسوا مصريين بل سوريين

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قال علماء ألمان من معهد “ماكس بانك للتاريخ البشري”، إنه بعد التحقق من الحمض النووي الصبغي لأكثر من 90 مومياء مصرية يعود عمرها من 3500 حتى 1500 عام، تبين أن الفراعنة المصريين القدماء لم يكونوا أفارقة، بل بعضهم أصله من جنوب أوروبا، والبعض الآخر من سوريا وجورجيا وأبخازيا.

ونقلت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية، عن علماء بيولوجيون من معهد “iGENEA” المتواجد في مدينة زيورخ، إنهم حللوا مادة مأخوذة من نسيج عظام الفرعون “توت عنخ آمون”، بالتحديد من كتفه الأيسر ومن قدمه اليسرى.

وقارن علماء معهد “iGENEA” الحمض النووي الصبغي للفرعون المصري بالأحماض النووية مع سكان أوروبا الحاليين، وتبين أن العديد من الأوروبيين هم أقرباء للفرعون توت عنخ آمون — أي يمكن القول إن نصف سكان أوروبا هم من أقارب الفرعون توت عنخ آمون، وفي بعض الدول الأوروبية قد تصل نسبة أقرباء هذا الفرعون إلى 60 -70% مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وأشار العلماء إلى أن شفرة الحمض النووي لتوت عنخ آمون “R1b1a2” منتشرة في أوروبا بشكل كبير، أما في مصر فهذه النسبة لا تتعدى الـ1%.

ويعتقد العلماء أن أجداد الفراعنة المصريين والأوروبيين كانوا يعيشون في القوقاز من نحو 9500 سنة، وبعد ألفي سنة انتقلوا إلى أوروبا ومنهم من وصل إلى مصر وأصبح فرعونًا.