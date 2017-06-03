ممثل سوري للسعوديين: عشت ضيفًا بينكم 33 سنة وأصبحت ابنا.. ولا أملك إلا أن أشكركم

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قدّم الفنان السوري محمد القس شكره للشعب السعودي، الذي احتضنه ابنًا له 33 سنة، وخاصة بعد فوزه بجائزة فنية مؤخرًا.

وأوضح “القس” في فقرة “تفاعلكم” على قناة “العربية” أنه ممتن للغاية للشعب السعودي، بعد أن عاش بين أفراده كل هذه السنين، ولهذا كتب تغريدة على تويتر شكره فيها بقوله “أحبكم الله، كما اسعدتوني واحتضنتوني بينكم”.

وأضاف أنه قبل فوزه بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الأفلام السعودية، كان زملاء العمل الفني يقولون له إنه سوري ولن يحصل على الجائزة، إلا أنه فاز بها، ما زاد من امتنانه، ولم يجد إلا أن يشكر المجتمع السعودي بتلك الكلمات.

وأشار إلى أنه بعد أن عاش في المملكة 33 سنة، صارت الحياة السعودية جزءا منه وهو جزءا منها، وأن هذا الشكر أقل شيء يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم، وأنه بعد كل هذا العمر تحول من ضيف إلى ابن، وأن السعوديين يعاملونه على هذا الأساس.