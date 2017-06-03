قوات النظام تسيطر على أوتوستراد الرقة ـ مسكنة نارياً

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس الجمعة 2 حزيران/يونيو، سيطرتها على عشرات القرى في ريف حلب الشرقي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها، وقطعها طريق الإمداد الرئيس للتنظيم في مسكنة نحو الرقة.

وأفاد موقع “الوطن أون لاين” الموالي بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت على 34 قرية جديدة وجسرين استراتيجيين في محيط بلدة مسكنة آخر معقل مهم لتنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي، والتي فقد منها خط إمداده الرئيسي نحو الرقة.

وأوضح المصدر أن قوات النظام سيطرت أمس الجمعة على قرى (دويرينة والبليسية وأم حجرة والمرتضة القديمة والشريدة المطلة على أوتستراد مسكنة الرقة)، بعد أن مد نفوذه إلى قرى (النعيمية والحمرا والفيصلية والرمضانية والمسعودية وجباب المسعودية وجب الحمام وجباب العيصلان والكالطة الصوانية والعيصلان والحمرا والمزة والعجوزية والوسيطة وكواس وجسر فيصل وجسر كواس الاستراتيجي)، منهياً بذلك سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من القرى والأراضي الزراعية الخصبة، وذلك بعد أن أحكم هيمنته على 10 قرى جديدة في اليوم السابق.

وأكد أن قوات النظام وميليشياته وصلت أوتوستراد مسكنة – الرقة وتسيطر عليه نارياً، قاطعةً أهم خط إمداد نحو الرقة في مسعى لإرغام التنظيم على الانسحاب من مسكنة.

ومن جهتها، أكدت صفحة “مسكنة نيوز” أن تنظيم “داعش” دمر عربة (بي إم بي) وسيارة تقل جنوداً لقوات النظام، بصاروخين موجهين، قرب قرية الفيصلية جنوب مدينة مسكنة.

وأحصت الصفحة 38 غارة جوية و22 برميلاً متفجراً وأكثر من 220 قذيفة صاروخية و مدفعية استهدفت مدينة مسكنة ومحيطها أمس.