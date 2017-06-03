فرقة (فجر الإسلام) تنضم لتحالف (جيش الثورة)

إياس العمر: كلنا شركاء

أصدر تحالف (جيش الثورة)، أكبر تشكيلات الثوار في محافظة درعا، صباح اليوم السبت (3 حزيران/يونيو)، بياناً أعلن فيه انضمام فرقة (فجر الإسلام) إلى صفوفه.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس قيادة (جيش الثورة)، “تعتبر فرقة (فجر الإسلام) من تاريخ صدور هذا البيان إحدى ركائز تحالف جيش الثورة، وهي خطوة نسأل الله أن يبارك فيها”.

وقال الناشط أحمد الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، إن فرقة (فجر الإسلام) تعتبر إحدى أكبر تشكيلات الثوار في ريف درعا الغربي، مشيراً إلى أن انضمامها لتحالف (جيش الثورة)، سيكون له دور كبير في إعطاء التحالف زخماً جديدا، ولا سيما أنه يتزامن مع حشد قوات النظام والمليشيات الموالية في درعا.

وأوضح الديري، أن (جيش الثورة) هو تجمع لخمسة من تشكيلات الثوار في محافظة درعا، أُعلن عنه نهاية العام المنصرم بقيادة النقيب (جهاد قدور)، وضم كلاً من (جيش اليرموك ـ جيش المعتز ـ لواء المهاجرين والأنصار ـ لواء الحسن بن علي ـ ألوية قاسيون).