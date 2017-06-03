(داعش) يسيطر على دوار البانوراما غرب دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطر تنظيم “داعش” مساء أمس الجمعة (2 حزيران/يونيو)، على عدة مواقع لقوات النظام غرب مدينة دير الزور، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك” بأن تنظيم “داعش” شنّ مساء أمس هجوماً عنيفاً على مواقع قوات النظام في تلة أم عبود وتل بروك وتلة الصنوف ودوار البانوراما في المحور الغربي لمدينة دير الزور، وسيطر على مدرسة ودوار البانوراما وتلة الصنوف المطلة على اللواء 137 جنوب غرب المدينة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام استمرت لأكثر من عشر ساعات.

ومع سيطرة التنظيم على مدرسة ودوار البانوراما وتلة الصنوف، يكون قد قطع طريق إمداد اللواء 137 من جهة طريق (ديرالزور – دمشق)، وبقي لقوات النظام طريق واحد للإمداد عبر معسكر الطلائع، ما يعني أيضاً سقوط المنطقة الممتدة من دوار البانوراما وحتى السكن الجامعي نارياً بيد التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم “داعش” استقدم تعزيزات عسكرية من جهة الشولا تقدر بحوالي 300 عنصر، بعد تقدمه في المحور الجنوبي الغربي لدير الزور.

وأكدت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم تدمير مدفع من عيار 23 ملم لقوات النظام على تلة السيريتل في منطقة البانوراما غرب دير الزور.

واستهدف الطيران الحربي دوار البانوراما صباح اليوم بعدة غارات جوية، في محاولة من قوات النظام لاستعادة المناطق التي سيطر عليه التنظيم مساء أمس.

ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء النظام الرسمية، عن مصدر عسكري في قوات النظام قوله، إن وحدات من قوات النظام العاملة في دير الزور، وجهت ضربات بسلاح الجو و المدفعية ونيران الرشاشات على مقرات وتحركات تنظيم “داعش”، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 إرهابياً وتدمير 4 عربات مزودة برشاشات ومدافع ودبابة وعربة نقل شاحنة.