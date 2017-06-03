(أكسوي): الانتقال السياسي الطريق الأقصر لتوفير مناخٍ آمنٍ للمرأة في العمل السياسي

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حثّت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سلوى أكسوي، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة أن ذلك هو الطريق الأقصر لتوفير مناخ آمن للمرأة لتكون فعالة في العمل السياسي، ومشيرة إلى أن بقاء النظام القمعي الحالي سيقف سداً قوياً في أي عملية تقود إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع.

وجاء ذلك في لقاء أجرته أكسوي مع الممثلة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية جيل هوتشينز والممثلة الكندية لدى المعارضة السورية روبن وتلوفر يوم الجمعة في مقر الائتلاف الوطني في مدينة اسطنبول.

وطالبت أكسوي خلال اللقاء الحكومتين الأمريكية والكندية بالضغط على نظام بشار الأسد للإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونه، وخصوصاً النساء اللائي يتعرضن للتعذيب الممنهج حتى الموت.

ودعت أكسوي حكومة البلدين إلى التحرك على أعلى مستوى لفضح النظام وتبيان جرائمه وانتهاكاته تجاه المرأة، إضافة إلى دعم المنظمات المهتمة بشؤون المعتقلات.

وناقش المجتمعون التمثيل السياسي للمرأة في الائتلاف الوطني السوري ومؤسسات المعارضة السورية، إضافة إلى تمكينها سياسياً وإيصال صوتها دولياً.