جيش الإسلام: 113 قتيلاً لقوات النظام على جبهات دمشق والغوطة في أيار2017

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أصدر جيش الإسلام صباح اليوم السبت (3 حزيران/يونيو) “إنفوغرافيك”، وثّق فيه خسائر قوات النظام وميليشياته على جبهات أحياء دمشق الشرقية والغوطة الشرقية، خلال شهر أيار/مايو المنصرم.

وجاء في الـ “إنفوغرافيك” أن جيش الإسلام تصدى خلال شهر أيار الماضي لـ 9 محاولات لاقتحام الغوطة الشرقية من قبل قوات النظام وميليشياته، وتركزت تلك المحاولات باتجاه بلدات حوش الضواهرة وبيت نايم وحزرما.

وأشار إلى أن جيش الإسلام تمكن خلال المعارك في الغوطة الشرقية من عطب أربع دبابات وتدمير أخرى، إضافة إلى تدمير عربة زيل محملة بالذخائر، ومدفعي رشاش عيار 14.5مم.

وسقط خلال تصدي جيش الإسلام لمحاولات قوات النظام اقتحام الغوطة الشرقية، 82 قتيلاً في صفوف تلك القوات.

وأما في أحياء دمشق الشرقي، فقد أكد الـ “إنفوغرافيك” مقتل 31 عنصراً لقوات النظام وميليشياته على يد جيش الإسلام خلال شهر أيار المنصرم، وأسر ثلاثة آخرين، وإسقاط طائرة استطلاع وتدمير دبابتين و بلدوزرين لقوات النظام.