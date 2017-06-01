غضب الفرات: قريباً ستبدأ المرحلة الحاسمة لاقتحام الرقة

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قالت الناطقة الرسمية باسم حملة (غضب الفرات)، جيهان شيخ أحمد، إن المرحلة الحاسمة في معركة السيطرة على مدينة الرقة وطرد “داعش” منها ستبدأ قريبا، نافية شائعات انسحاب التنظيم من المدينة.

ونقلت وسائل إعلامٍ كردية عن جيهان شيخ أحمد، قولها خلال لقائها مع راديو “فرات أف أم”: “حملة غضب الفرات مستمرة بكل قوتها في انتزاع ما تبقى من مناطق محيطة بمدينة الرقة من أيدي إرهابيي داعش، والخطة العسكرية الموضوعة لتحرير الرقة تسير على قدم وساق”.

وأضافت “إن جميع الشائعات التي تروج لعمليات انسحاب الإرهابيين ليست إلا لتشويه وطمس الانتصارات اليومية التي تحققها قواتنا في مختلف الجبهات”، على حد قول شيخ أحمد.

وبيّنت الناطقة باسم غرفة عمليات غضب الفرات، أن مرحلة اقتحام مدينة الرقة ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، وتابعت بالقول: “الآن تدور فيما تبقى من القرى والبلدات المحيطة بالرقة اشتباكات عنيفة بين مقاتلينا وارهابيي داعش بشكل يومي على مختلف الجبهات الأربعة الجنوبية والغربية والشرقية والشمالية، وسيتم متابعة الحملة، وخلال فترة قصيرة ستبدأ المرحلة الحاسمة لاقتحام الرقة”.

وكانت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات) دخلت أمس الجمعة 2 حزيران/يونيو إلى بلدة المنصورة غرب الرقة، وأكد ناشطون توقيع اتفاق بين تلك الميليشيات وتنظيم “داعش”، يقضي بانسحاب الأخير من بلدتي المنصورة وهنيدة.