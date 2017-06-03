أطفالٌ سوريون أحرقهم النظام وتكفل متطوعون أتراك بعلاجهم

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تكفل متطوعون أتراك من ولاية أنطاليا التركية، بمعالجة 6 أطفال سوريين مصابين بحروق وبتر لبعض أطرافهم، جراء استهداف الطائرات الحربية للتجمعات السكنية التي كانوا يقطنون فيها في سوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، أنه عقب مناشدات أطلقتها المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، استجاب الكثير من الأفراد والمؤسسات لندائهم ومدوا يد العون لهم، ومنها نادي بشيكطاش التركي الرياضي، الذي استأجر منزلا لمصلحة هؤلاء الأطفال، وزوده بجميع اللوازم المنزلية، إضافةً إلى رجل أعمال سعودي تكفل بتكاليف العمليات الجراحية التي خضعوا لها.

والأطفال المصابين هم: (عبدو باجو، وخديجة شيخ، وعائشة سلّوم، وعبد السلام الناصر، وكنعان ناصر، وأمينة إسماعيل)، جاءت بهم مجموعة من المتطوعين الأتراك من سوريا إلى أنطاليا بغرض علاجهم ورعايتهم.

وقال “يشار قوجه دال” المتطوع لعلاج الأطفال، إنهم لا يتبعون أي جمعية أو منظمة، وإنما اختار هو ومجموعة من أصدقائه علاج الأطفال السوريين بمساعيهم الشخصية، ولفت إلى أن “عمر أوزكان” طبيب جراحة التجميل، تكفّل بإجراء عمليات التجميل للأطفال الستة.

وأوضح أن الطفل “عبدو” البالغ من العمر 11 شهرا، أصيب بحروق كبيرة جراء غارات جوية استهدفت المخيم الذي كان يقطن به مع أسرته، وأسفرت تلك الغارة عن مقتل معظم أفراد أسرته. وأضاف أن الطفل ظلّ في العناية المركزة 8 أشهر، وعاد من الموت مرات عديدة.

وأضاف “قوجه دال”، بأن أكثر من 200 طفل سوري مصاب بحالات حروق وإصابات، ينتظرون من يعالجهم في تركيا. وأشار إلى أنهم أجروا عمليات جراحية لخمسين طفلاً سورياً جريحاً من قبل، وأنهم بصدد إجراء عمليات لثلاثين طفلاً في الوقت الراهن.

وتابع “مناشداتنا على وسائل التواصل الاجتماعي آتت أكلها، حيث استجاب لندائنا رجل أعمال من السعودية فضّل عدم نشر اسمه في الصحافة، وجاء شخصياً إلى أنطاليا وشاهد حالات الأطفال على أرض الواقع، والتقى الأطباء في المستشفى، وتكفّل بتمويل العمليات الجراحية لهم”.