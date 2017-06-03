لافتة تحظر على السوريين التجول مساءً في لبنان

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تداول ناشطون صورةً للافتةٍ علّقت في إحدى المناطق اللبنانية، تحذّر السوريين من التجول مساءً “تحت طائلة المسؤولية”.

وأفادت شبكة “شام” الإخبارية بأن اللافتة عُلقت في بلدة “بتخنية” في منطقة المتن الأعلى في قضاء بعبدا، وجاء فيها: “بقرار من المجلس البلدي، يمنع تجول النازحين السوريين بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً، تحت طائلة المسؤولية”.

وبحسب مواقع لبنانية، لم يتم وضع استثناء للحالات الطارئة على اللافتة، بل طالبت اللاجئين السوريين في حال حدوث حالة طارئة التواصل مع شرطة البلدية.

ويعتبر قرار حظر التجول ظاهرة قديمة منذ أكثر من ثلاث سنوات تطبق على السوريين في معظم مناطق لبنان، وقد صدر قرار في عام 2014، وقع عليه 85 في المئة من مخاتير ورؤساء بلديات لبنان، طالب بمنع السوريين من التجول بعد الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً على الطرق.

وكانت قد أثارت لافتةٌ رفعت في منطقة القبة بمدينة طرابلس شمال لبنان، الثلاثاء 17 كانون الثاني الماضي، استهجان عشرات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت اللافتة التي تناقلها ناشطون عبارة “أخي العامل السوري عذراً: أنا أحق منك بالعمل في هذا البلد”.