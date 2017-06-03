النمسا: سجن رجلين وزوجتيهما عاشوا في كنف (داعش) بسوريا

كلنا شركاء: رصد

حكمت محكمةٌ نمساويةٌ أمس الجمعة (2 حزيران/يونيو)، على رجلين وزوجتيهما بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بعد انتقالهم مع أطفالهم للعيش في منطقة يسيطر عليها تنظيم “داعش” في سوريا، وسماحهم للأطفال هناك بمشاهدة تسجيلات مصورة لعمليات إعدام.

وأفاد موقع “سكاي نيوز عربية” بأن الرجلين المتهمين سافرا بصحبة زوجتيهما وثمانية أطفال، إلى سوريا في ديسمبر 2014، بحسب وقائع المحاكمة في مدينة غراتس في جنوب النمسا.

وقال المتهم “حسن” (49 عاما) في المحكمة، إنه عمل كمدلك في تقديم العلاج للمقاتلين الجرحى، ونفى أن يكون عضواً في التنظيم.

وأضاف المتهم أمام المحكمة “سمعت في المسجد (في غراتس) أنه يمكن العيش وفقا للإسلام هناك، مع الحرية للأطفال والنساء”، وأشار إلى أنه أراد أن يمضي هناك من “10 إلى 12 يوما” فقط، لكن الرغبة بالعيش في هذه المنطقة سرعان ما اتخذت منحى آخر، واضطرت الأسرتان للهرب من سوريا في أبريل 2016، قبل أن ترحلهما تركيا إلى النمسا، حيث تم أخذ الأطفال من الزوجين وتقديم الرعاية لهم.

وأدين “حسن و” وزوجته “كاتا و” و”أنس س” وزوجته “ميكاييلا س” بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإهمال أطفالهم ومعاملتهم بطريقة سيئة، وحكم على ثلاثة بالسجن عشر سنوات ما عدا “كاتا و” لتسع سنوات.