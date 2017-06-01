(الأسايش) تحصر بيع وتأجير العقارات في منبج بأبناء المدينة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أصدرت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطية (ب ي د)، قراراً يقضي بمنع أهالي مدينة منبج من بيع عقاراتهم في المدينة لأي شخص من خارج المدينة دون موافقتها.

ونشر ناشطون اليوم السبت، بياناً للإدارة العامة لقوات أسايش منبج، جاء فيه: “إلى كافة أهالي وأصحاب المحلات العقارية في مدينة منبج، بقرار صادر من إدارة أسايش منبج، يمنع بيع أو تأجير أي منزل أو عقار لأي شخص من خارج المدينة دون أخذ موافقة قوات الأسايش”.

وهددت الأسايش في بيانها كل شخص أو محل عقاري يخالف هذا التعميم، بأنه سيتم “سوقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

ويعيش الأهالي في مدينة منبج منذ سيطرة الميليشيات الكردية على المدينة، أسوأ المراحل التي مروا بها خلال سنوات الثورة السورية، فقد هجّرت الميليشيات الكردية وعلى رأسها ميليشيا مجلس منبج العسكري، العشرات من سكان المدينة، بغية تغيير ديموغرافية المدينة بما يتلاءم مع سياسة تلك الميليشيات.

وتم طرد العديد من العائلات وسجن عشرات الرجال ممن أرادوا أن يتزوجوا مرة ثانية، ومن بين العائلات التي طردت من المدينة عائلات رفضت تجنيد بناتها ضمن صفوف ميليشيا مجلس منبج العسكري أو ميليشيا الأسايش.