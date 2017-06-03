وحدات (ب ي د) تقر بمقتل 111 عنصراً خلال شهر

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت الوحدات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم السبت، عن مقتل 111 من عناصرها خلال المعارك التي خاضته في أيار/ مايو الماضي.

وأوردت الوحدات في بيان لها أن الجيش التركي شن الشهر الماضي “80 هجمة ” على مواقعها في كوردستان الغربية (كوردستان سوريا).

وتحدث البيان الذي ترجمته وكالة “باسنيوز” الكردية عن تعرض مواقع الوحدات لهجومين كبيرين من قبل داعش بريف الشدادي، كما أشار إلى استمرار معارك الرقة.

وكشف الوحدات الكردية عن خسارتها 111 مقاتلاً، بينهم 8 مقاتلات، خلال الشهر الماضي”، 4 منهم في حوادث.

وتواجه الوحدات الكردية، بحسب الوكالة، انتقادات من الأهالي لزجها مقاتليها في معارك خارج المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا ولا ناقة للكرد فيها ولا جمل، كما أنها سلمت في الآونة الاخيرة مناطق كانت حررتها بتقديم خسائر في صفوف مقاتليها لقوات النظام وبعضها لأطراف من كتائب الثوار.