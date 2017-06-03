الغوطة الشرقية: بيانات تستنكر (اعتداء) فيلق الرحمن على مخفر عربين

محمد كساح: كلنا شركاء

استنكرت الهيئة العامة لمدينة عربين ما قام به عناصر فيلق الرحمن من اقتحام مديرية المنطقة في عربين والاعتداء على عناصرها وذلك مساء الأربعاء 31 أيار المنصرم مطالبة الفيلق بالاعتذار.

مصدر ميداني طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ (كلنا شركاء) “يوم الأربعاء الماضي قرابة الساعة 10 مساء، قامت مجموعة مؤلفة من 30 عنصراً منتسبين لفيلق الرحمن بالهجوم على مخفر مدينة عربين وإطلاق الرصاص على الحراس”.

وتابع المصدر أن مقاتلي الفيلق قاموا أيضا بإخراج عدد من المساجين المنتسبين لفيلق الرحمن.

وطالبت الهيئة العامة لمدينة عربين طالبت فيلق الرحمن في بيان، بالاعتذار وإعادة السجناء إلى المديرية ومحاسبة المعتدين في محكمة الغوطة.

وتابعت “الهيئة تطلب من قيادة فيلق الرحمن وقيادة الشرطة في عربين الاتفاق على مذكرة تفاهم حول آلية التعامل مع المطلوبين العسكريين”.

من جانبها علقت محكمة عربين عملها حتى إشعار آخر بسبب اعتداء مقاتلي الفيلق على مديرية المنطقة.

وقال مصدرنا إن قيادة الشرطة أيضا طالبت فيلق الرحمن بالاعتذار للمديرية وإعادة المساجين وتسليم مرتكبي الفعل لمحكمة الغوطة، لافتا إلى أن الفيلق لم يرد على هذه المطالب حتى اللحظة.

كما نقل عن قائد شرطة عربين أنهم بانتظار الرد من الفيلق.