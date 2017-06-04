الملكي مدريد يتوج بطلاً لأوروبا ورونالدو يحطم الأرقام

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توج نادي ريال مدريد الإسباني بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه مساء السبت في المباراة النهائية على نادي بوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليحافظ على لقبه.

وافتتح التسجيل لريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 20، ثم عادل الكرواتي ماريو مانزوكيتش بتسديدة خلفية رائعة بعدها بسبع دقائق.

وعزز لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو النتيجة لريال في الشوط الثاني بتسديدة بعيدة في الدقيقة 61، قبل أن يضيف رونالدو هدفه الثاني بعد أربع دقائق فقط، ويختتم البديل ماركو أسنسيو التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

شهدت المباراة طرد لاعب يوفنتوس خوان كوادرادو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل ضد قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في ثلاث نهائيات مختلفة بدوري الأبطال بمسماها الجديد، فقط دي ستيفانو أكثر منه بتسجيله في خمس نهائيات بالبطولة لكن في مسماها القديم. وأصبح ريال مدريد أول فريق يصل لهدفه الـ500 في دوري الأبطال، بفضل هدف نجمه البرتغالي.

على الجهة الأخرى، تكرست عقدة نهائي دوري الأبطال لدى السيدة العجوز، حيث خسر النهائي السابع في تاريخه، واكتفي بحصد اللقب مرتين فقط، والتتويج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم في إيطاليا، بينما حقق الملكي ثنائية مختلفة باستعادة لقب الدوري والاحتفاظ بالكأس الأوروبية.

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