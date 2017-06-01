معارك درعا تكبد (حزب الله) وميليشيات إيران خسائر فادحة

إياس العمر: كلنا شركاء

لقي أربعةٌ من مقاتلي ميليشيا (حزب الله) اللبناني مصرعهم وأصيب آخرون أمس السبت، خلال المعارك مع كتاب الثوار في حي (المنشبة) بدرعا البلد، في حين انسحب مقاتلي لواء (فاطميون) من الحي بعد مشاحنات مع قوات النظام وميليشيا (حزب الله).

وقال الناشط محمد الحريري لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار استهدفت مقر عمليات قوات النظام والميلشيات الموالية له في حي (سجنة) بصاروخ (عمر) محلي الصنع، وبالخراطيم المتفجرة، بالإضافة لاستهداف غرفة عمليات النظام الرئيسة في ملعب البانوراما شمال مدينة درعا براجمات الصواريخ، وتمكنت كتائب الثوار من تدمير دبابة لقوات النظام.

في المقابل، نعت كتائب الثوار عشرةً من مقاتليها في المعارك ضدّ قوات النظام والميليشيات الموالية له في الأحياء المحررة من درعا البلد، بحسب الناشط هاني العمري الذي قال لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار العاملة ضمن غرفة عمليات (البنيان المرصوص) تمكنت من التصدي لقوات النظام والميلشيات الموالية له.

وأضاف أن 10 من مقاتلي كتائب الثوار قتلوا بالمعارك اليوم مع قوات النظام و الميلشيات الموالية له وهم (وسيم مسالمة ـ أحمد المحسن ـ مصطفى الحاج علي ـ محمود الزعبي ـ حسن أبازيد ـ أحمد محاميد ـ موسى الكراد ـ معاذ الكراد ـ محمد أبازيد ـ رامي مسالمة).

وأشار إلى أن مروحيات النظام استهدفت الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 39 برميل متفجر ـ بينما استهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة بـ 29 غارة جوية، وبلدة (النعيمة) شرق درعا بثلاثة غارات، بالإضافة لاستهداف الأحياء المحررة بـ 30 صاروخ (فيل)، ومئات قذائف المدفعية الثقيلة والهاون.

بدورة الناشط محمد الحريري قال لـ “كلنا شركاء” أن كتائب الثوار استهدفت مقر عمليات قوات النظام والميلشيات الموالية له بحي (سجنة) بصاروخ (عمر) محلي الصنع، وبالخراطيم المتفجرة، بالإضافة لاستهداف كتائب الثوار غرفة عمليات النظام الرئيسية بملعب البانوراما شمال مدينة درعا براجمات الصواريخ، بينما تمكنت كتائب الثوار من تدمير دبابة لقوات النظام.

وأضاف أن أربعة من مقاتلي ميلشيا (حزب الله) قتلوا اليوم بالمعارك مع كتئاب الثوار في حي (المنشبة)، بينما أنسحب مقاتلي لواء (فاطميون) من الحي، وذلك عقب مشاحنات مع قوات النظام وميليشيا (حزب الله).

على صعيد آخر تجددت المعارك ما بين كتائب الثوار وجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) غرب درعا، وقد أسفرت المعارك عن مقتل اثنين من مقاتلي كتائب الثوار وهم (أحمد الفلاح ـ فؤاد أبو شوشة).