بشار الأسد: قرار رحيلي سيكون أنانياً وغير وطني

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أبدى بشار الأسد رغبته بزيارة الهند بعد انتهاء، ما وصفها “الحرب في سوريا” وقال في مقابلة مع قناة “ويون تي في” الهندية، أن قراره بالرحيل سيكون أنانياً، ولن يرحل سوى بانتخاباتٍ تطيح به.

ورداً على سؤال للصحفي الهندي حول افتقاده لمشورة حافظ الأسد، قال نجله بشار “لا، لأن هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها الإرهاب. نحن نواجه الإرهاب منذ ما قبل الرئيس حافظ الأسد”، مضيفاً “حافظ الأسد حارب أولئك الإرهابيين في السبعينيات والثمانينات، ونحن علينا محاربتهم اليوم”.

وعما إذا كان يفكر بالتنحي أو الرحيل خارج سوريا، قال “إن التنحي يكون من خلال الانتخابات أيضاً، أو عندما تلاحظ أن الشعب السوري لن يدعمك لأنك دون ذلك الدعم لا تستطيع أن تنجز أو تحقق شيئاً. عندها ينبغي أن ترحل… لكن بالنسبة لي شخصياً، فإن مغادرة سورية ليست خياراً. مذ كنت شاباً، تربيت ونشأت كشخص لا يمكن أن يعيش إلا في بلده، وليس في أي بلد آخر”.

وأضاف في هذا السياق “لا أستطيع القول إني سأستسلم وأُغادر. سيكون ذلك أنانياً جداً وغير وطني على الإطلاق”.

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