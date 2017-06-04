بوظة (بكداش) في سوق الحميدية قد يغلق قريباً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف مصدر في حكومة النظام عن احتمالية إغلاق صالة “بوظة بكداش” في سوق الحميدية بدمشق بسبب ضرائب بالملايين فرضتها عليه حكومة النظام، وطالت العشرات من كبار التجار في دمشق.

ونقل موقع “بزنس تو بزنس سورية” الموالي للنظام عن مصدر في “الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات” أن معظم محال ومصنعي الحلويات في دمشق يعانون الأمرين من بعض موظفي الاستعلام الضريبي وأيضا من بعض موظفي الانفاق الاستهلاكي، حيث يتم وضع ضرائب عشوائية بعيداً عن المنطقية والدراسة، مؤكدا أنه في حال استمرار وضع هكذا ضرائب وبشكل عشوائي فمعظم محال ومصنعي الحلويات في دمشق سيغلقون أبوابهم.

وبين المصدر، أن الضريبة غير منطقية ولا مدروسة مطالبا بأن تلزم وزارة المالية موظف الاستعلام الضريبي بأن يرافقه مندوب مهنة من قبل جمعية صناعية البوظة والحلويات عندما يريد أن يكلف محال ومصنعي الحلويات.

وكشف أيضاً بعض المحال طالتها ضرائب عشوائية تصل إلى مليون وأخرى إلى مليونين ليرة دون أدنى دراسة حقيقية لدخل هذه المحال.

وأبدى المصدر في “الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات” تخوفه من إغلاق العديد من مصنعي الحلويات لمحالهم واهمهم صالون بوظة بكداش والذي افتتح سنة 1895 وذلك بسبب حضور قسم الاستعلام الضريبي أواخر أيار الماضي، ووجدوا دفاتر الصالة نظامية إلا أن موظفي قسم الاستعلام الضريبي وضعوا مبالغ طائلة كضرائب عليه دون وجه حق، على حد تعبيره.