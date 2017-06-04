عائشة دينيز… محكومة بالسجن 98 عاماً تفرّ إلى سوريا لتقتل في الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

نعى مقربون من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) مقاتلةً تركيةً في صفوفه، قالوا إنها قُتلت قبل أيام في محافظة الرقة خلال قتالها بجانب قوات سوريا الديقمراطية (قسد) قرب الرقة.

وأشارت المصادر إلى إن المواطنة التركية “عائشة دينيز ﻛﺎﺭﺍﺟﻴﻐﻞ” فرت من بلادها بعد حكم بالسجن لمدة 98 عاماً صدر بحقها دون توضيح سبب الحكم، حيث فرت إلى إقليم كردستان العراق ملتحقة بمعسكرات الحزب التركي (بي كا كا) هناك ومنه انتقلت إلى سوريا.

وقال ناشطون سوريون إن ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ التركية بحزب العمال الكردستاني لقيت مصرعها في معارك ضد تنظيم داعش بريف الرقة. وكانت دخلت الأراضي السورية عبر الحسكة لتنتقل بعدها إلى مدينة تل أبيض حيث تطوعت هناك في ميليشيات (قسد).

ولفت مركز “نورس” للدراسات إلى أن ﻛﺎﺭﺍﺟﻴﻐﻞ تنتمي بالأصل للحزب الشيوعي التركي والذي يقاتل الى جانب الميليشيات الانفصالية، مشيراً إلى أن القيادي في ميليشيات النظام مهراج أورال (علي كيالي) التركي الأصل نعى القيادية التركية.

وظهرت ﻛﺎﺭﺍﺟﻴﻐﻞ في إحدى الصور المنشورة لها أمام علم الحزب الشيوعي التركي، وهو تنظيمٌ سريٌّ محظورٌ في تركيا، فيما ظهرت في صورةٍ أخرى برفقة مراد قره يلان عضو الهيئة المركزية لحزب (بي كا كا)، وقال مقربون منها إنها كانت على رأس المحتجين في ميدان تقسيم عام 2013 في مدينة إسطنبول، والتي تحولت إلى أعمال شغب واجهتها الحكومة التركية في ذلك الوقت.