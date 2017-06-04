دخول قافلة مساعدات أممية إلى الرحيبة بالقلمون الشرقي

عبادة الشامي: كلنا شركاء

دخلت قافلة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة إلى بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي بعد انقطاع لمدة أربعة أشهر وفقا لتقارير صحفية.

وقال الناشط “أبو أحمد الرحيباني” لـ (كلنا شركاء) إن ثمان شاحنات تحوي 4000 سلة غذائية ومنظفات دخلت أمس السبت إلى نقطة الهلال الأحمر في الرحيبة.

وأضاف الرحيباني أن القافلة دخلت برعاية الهلال الأحمر الذي رافقها حتى أفرغت في النقطة المذكورة ليتم غدا البدء بتوزيعها.

ومنذ قرابة أسبوع تمكنت قوات النظام من فرض حصار عسكري على بلدات القلمون الشرقي وهي الرحيبة وجيرود والناصرية بعد وصلها البادية الشامية بالبادية الحمصية.

وقال مصدرنا إن وضع المنطقة حاليا جيد من الناحية المعيشية فالحواجز مفتوحة إلى خارج المنطقة.

وتابع “تجري مفاوضات بين النظام والجيش الحر لمغادرة الأخير المدن إلى جبال القلمون الشرقي وتسليم المطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط”، واستدرك قائلا “حتى الآن لا اتفاق”.