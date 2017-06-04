جواد أبو حطب: سنصدر جوازات سفرٍ باسم الحكومة المؤقتة

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أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، أنهم سيصدرون جوازات سفر تحمل شعار حكومته.

ولفت “أبو حطب” أن البطاقة الشخصية وجواز السفر المراد استصداره سيحوي شعار الحكومة المؤقتة واسمها، لقطع الطريق أمام النظام لاعتباره مزوراً، مشيراً إلى أن العمل به يتوقف على اعتراف الدول به، وذلك خلال حديثٍ له مع وكالة سمارت.

وشدد “أبو حطب” على ضرورة موافقة المجتمع الدولي لاستصدار وثائق للسوريين المتواجدين في المناطق “المحررة” ومنها جوازات السفر، ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات وأي استفتاء قد يجري لاحقاً.

وتساءل “أبو حطب” عن كيفية مناقشة المجتمع الدولي لإصدار استفتاء لدستور جديد، ولا يملك السوريون وثائق يحق لهم خلالها التصويت عليه، مؤكداً أن هذا الموضوع طرح بكل صراحة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني.

وقال الدكتور جواد أبو حطب إن من حق جميع السوريين الحصول على هذه الوثائق، ونحن نطالب المجتمع الدولي أن يدعم

ونوّه “أبو حطب” خلال حديثه للوكالة، إلى أن لدى الحكومة السورية المؤقتة نسخة عن السجل المدني تعود لعام 2013، كما أنَّ مراكز السجل المدني المنتشرة في مناطق تقوم بتوثيق الولادات التي تمت في ظل “الثورة السورية”.

أما بالنسبة لملف التعليم داخل المناطق المحررة في سوريا، قال رئيس الحكومة السورية، إن المناهج المتبعة هي ذاتها الموجودة في مناطق سيطرة النظام مع بعض التعديلات التي تصل إلى 15 بالمئة والتي تعمل على مدح النظام. حسب تعبيره