(ب ي د) ينقل معسكرات التجنيد من عفرين إلى حلب

رزان العمر: كلنا شركاء

كشف مصدر حقوقي أن قوات حماية الشعب التابعة لـ (ب ي د) نقلت مقرات تدريب مجندي التجنيد الإجباري من مدينة عفرين إلى مدينة حلب في الأحياء التي تقع تحت سيطرتها.

وقال مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كردستان في بيان له أمس السبت إن عملية نقل المعسكر إلى حلب تعني تجميع العدد المطلوب لسوقهم سوية إلى حلب مروراً بمناطق النظام.

وأفاد المركز أن دفعة من مجندي التجنيد الإجباري توجهت صباح الخميس إلى حلب ليخضع هؤلاء المجندون لدورة تدريبية مدتها 45 يوماً.

ولفت المركز إلى احتمالية مشاركة الشبان الذين يجندهم (ب ي د) بالمعارك بجانب قوات النظام في حلب.

وجدد مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كردستان دعواته للمسؤولين في قيادة وحدات الحماية وحزب الاتحاد الديمقراطي بضرورة وقف سوق الشباب الكرد للتجنيد الإجباري وكذلك ضرورة إرجاع جميع من تم سوقه إلى حلب للخضوع للدورات العسكرية هناك وضمان عدم مشاركتهم في المعارك هناك.

ودعا أيضاً إلى ضرورة الالتزام باتفاقاتها بخصوص مجندي التجنيد الإجباري وخصوصاً ملف سوق الأطفال.