(قسد) تعلن سيطرتها على سد الرشيد قرب الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد، سيطرتها على سد البعث (الرشيد) في ريف الرقة الغربي بعد معارك مع تنظيم داعش.

وقالت الناطقة باسم غرفة عمليات “غضب الفرات”، جيهان شيخ أحمد إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بعمليات التمشيط داخل السد، الذي يقع على بعد 22 كم غرب مدينة الرقة، بحسب إحدى الإذاعات المحلية التي أشارت إلى سيطرة (قسد) في وقت سابق على بلدة المنصورة في ريف الرقة الغربي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام من المعارك.

وذكرت جيهان شيخ أحمد، أن معارك السيطرة على بلدة المنصورة أسفرت عن مقتل 30 مسلحاً من تنظيم داعش والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر، لافتة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بحملة لتنظيف المنصورة من الألغام التي زرعها داعش.

وكان تنظيم “داعش” شن هجوماً أمس على قرية أبو قباب بريف الرقة الغربي. وأوضحت الناطقة باسم “غضب الفرات” جيهان شيخ أحمد، أن ثلاثة مسلحين من داعش قتلوا خلال الاشتباكات، دون أن تدلي بأية معلومات عن حجم الخسائر في صفوف (قسد).

وكانت تقارير صحفية تحدثت قبل أيام عن مفاوضات تجري بين “قسد”، وتنظيم “داعش” من أجل انسحاب الأخير من سد الرشيد وبلدة المنصورة وبلدة هنيدة باتجاه البادية بعد إحكام الحصار على البلدات المذكورة من كافة الجهات.