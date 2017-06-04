هجمات لندن.. قتيل جديد وهوية الجناة (غير محددة)

كلنا شركاء: سكاي نيوز

أعلنت شرطة لندن، الأحد، أن 7 أشخاص قتلوا خلال الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية، الأحد، وأن 3 أشخاص متورطين في الحادث قتلوا خلال المواجهات مع رجال الشرطة.

وكانت الحصيلة الأولى للضحايا قد اقتصرت على 6 قتلى.

وقالت قائدة شرطة لندن، كريسدا ديك، إنها لا تعتقد وجود مشتبه بهم فارين، لافتة إلى أن الشرطة لا تعلم حتى الآن هوية المهاجمين الثلاثة الذين قتلوا.

كما أكدت أنه سيجرى تعزيز الدوريات في كثير من المناطق بمشاركة ضباط مسلحين.

وأوضحت: “3 أشخاص تورطوا في الهجوم، لكننا تمكنا من السيطرة على الموقف خلال 8 دقائق”.

وذكرت قائدة الشرطة: “أولويتنا العمل مع شرطة مكافحة الإرهاب والشركاء الآخرين لمعرفة التفاصيل بشأن المهاجمين”.

وأضافت: “سنبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع هجمات جديدة”.

وتعرضت لندن لحادثين إرهابيين نفذتهما مجموعة واحدة من 3 أشخاص، بسيارة مغلقة (فان)، دهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وطعنوا زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بارا ماركت.