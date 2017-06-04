يلدريم يكشف موعد بدء عملية الرقة

كلنا شركاء: ترك برس

كشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت عملية الرقة المرتقبة فجر الثلاثاء الماضي، وأنها زودت تركيا بالمعلومات اللازمة بهذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة إفطار أقامها في قصر جانكايا لرئاسة الحكومة في أنقرة، مساء السبت، واستضاف خلالها عدد كبير من ممثلي الوسائل الإعلامية.

وقال يلدريم بشأن عملية الرقة، أن أمريكا أطلقت العملية في الليلة الواصلة بين يومي (2-3) حزيران/ يونيو، مؤكدا على أن تركيا ترى أن الطريقة المتبعة من قبل أمريكا في عملية الرقة، غير صائبة.

وأضاف يلدريم، إن تركيا أعربت عن انزعاجها على كافة المستويات من مشاركة حزب الاتحاد الديمقرطي (ب ي د)، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب (ي ب ج) في عملية الرقة، وأن المسؤولين الأمريكان أفادوا أن واشنطن ليست في وضع اختيار وأنها مجبرة لخوض العملية مع هذين التنظيمين.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن واشنطن أوضحت أنها لن تستمر في علاقاتها مع “ب ي د/ ي ب ج) على المدى البعيد، وأنها أعطت ضمانات عديدة لتركيا أهمها، عدم انتقال أسلحة التنظيمين إلى المنظمات الإرهابية داخل تركيا، وعدم استخدام تلك الأسلحة العمليات الإرهابية ضد قوى الأمن التركي والمواطنين الأتراك.

وشدد يلدريم على أن بلاده تتبع استراتيجية واضحة تتمثل في عدم التمييز بين التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي سواء داخل تركيا أو خارجهها، على اختلاف مسمياتها، وأنها جميعا أهداف مشروعة لتركيا، مشيرا أن بلاده لا تتوانى عن اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الأمن والاستقرار.