أنقرة تكشف خطة قديمة لتحرير الرقة بقوات عربية

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كشفت أنقرة رسميا للمرة الأولى عن بعض تفاصيل مقترحاتها الخاصة بتحرير مدينة الرقة معقل «داعش» في سوريا من خلال الاعتماد على قوات عربية بدلا عن «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تمثل المكون الأكبر لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقدمت بها منذ أشهر لواشنطن.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، إن بلاده سبق أن قدمت للولايات المتحدة خطة بديلة للتخلي عن دعمها للميليشيات الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني»، تتمثل في تدريب ما بين 10 و12 ألف شخص في إطار «الجيش السوري الحر»، وضم العناصر العربية في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» إليهم، ليصل عددها بذلك إلى 20 ألف مقاتل تقريبا.

وأوضح كالين أن هذه القوات، مع التحالف الدولي وبدعمه الجوي، يمكنها القيام بعملية الرقة المرتقبة التي قررت واشنطن الاعتماد فيها بشكل أساسي على تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، لافتا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة لم تبحث الخطة التركية.

وأشار كالين إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعاد التشديد خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب، ومسؤولي إدارته أثناء زيارته للولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي على خطأ القرار الأميركي تقديم بتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية في إطار الحرب على «داعش». وقال إن «الأميركيين استوعبوا حساسية تركيا بهذا الشأن، ولهذا صرحوا بأنهم بصدد اتخاذ خطوات لتهدئة مخاوف أنقرة الأمنية، ومنها إطلاع تركيا على تفاصيل الأسلحة التي يقدمونها للوحدات الكردية ومراقبتها حتى لا يتم استخدامها ضدها أو في أغراض أخرى غير محاربة داعش».

وتابع كالن: «نحن بالطبع منفتحون على هذا التعاون وسنستمر في العمل مع الولايات المتحدة العضو في التحالف ضد (داعش)، مثلما نعمل مع روسيا، إلا أنه من الواضح أن الأميركيين ارتكبوا خطأ في هذا الموضوع وسيرون نتيجته على المدى المتوسط أو القصير». ولفت إلى ما صرح به إردوغان بشأن ما ستشعر به الولايات المتحدة من ندم جراء دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح وعودتها إلى تركيا لطلب المساعدة، عندما قال: «ستأتون إلينا في يوم ما لهذا السبب».

وحمل كالين الإدارة الأميركية السابقة المسؤولية عن تدهور الأوضاع في عموم سوريا، لافتا إلى أن إدارة ترمب الحالية لم تعمل حتى الآن على إصلاح هذه الأخطاء لكنها مستمرة فيها.

واعتبر المسؤول التركي أن إنشاء المناطق الآمنة التي تدعو لها تركيا هو أفضل وسيلة لإبقاء السوريين داخل أراضيهم، لافتا في هذا الخصوص إلى أن عملية «درع الفرات» أثبتت للجميع سهولة إقامة تلك المناطق. وفيما يخص مناطق خفض التوتر التي اتفقت عليها روسيا وتركيا وإيران، قال كالين إن المفاوضات بشأن إقامة تلك المناطق لا تزال جارية بين المعارضة والنظام السوري، بواسطة كل من أنقرة وطهران وموسكو، وتسير بشكل إيجابي.