لسد النقص… تخريج أول دورةٍ لشرطيات (حفظ النظام) في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

أفادت مصادر إعلامٍ موالية، بأنه تم السبت، تخريج الدفعة المسلكية الأولى للشرطيات الإناث في محافظة اللاذقية.

وأفاد موقع “سوريا اليوم” الموالي إلى أن وزارة داخلية النظام حددت عمل الشرطيات الخريجات، بـ “ردف الشباب في القيام بواجباتهم في الميدان”.

وحضر حفل التخرج وزير الداخلية في حكومة النظام، اللواء محمد الشعار، ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، وأمين فرع حزب البعث محمد شريتح، وقائد شرطة المحافظة والمحامي العام في المحافظة القاضي لبيب عليا، وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات شعبية ورسمية.

وقال الشعار خلال حفل التخرج في كتيبة حفظ الأمن والنظام، أن “هذه الدفعة تضم في صفوفها شابات شرطيات سيعملن كرديفات للشباب في القيام بواجبهن بكل ميدان”.

وأشار إلى الواجبات المتعددة الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي وأهمها حماية المواطنين وحفظ أمنهم واستقرارهم، إضافة لـ “الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهابيين”، داعياً المدربين والمتدربين إلى بذل مزيد من الجهد والتدريب والتأهيل لتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أتم وجه.