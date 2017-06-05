رسامة سورية تجمع اللاجئين في الأولمبياد بألوانها

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يارا سعيد (26 سنة)، فنانة تشكيلية شابة تركت دمشق خلال الحرب لتتجه إلى أوروبا بحثاً عن مستقبل آمن. في لوحاتها تخلق يارا حالات من واقعها الذي عاشته والذي رافقها خلال رحلتها إلى أوروبا.

الانتظار كان هو الحالة الأصعب لدى يارا، فرغم الصعوبات التي عاشتها في دمشق خلال القصف ورحلة القارب، إلا أن انتظار المجهول كان الأصعب.

بأعمالها الفنية استطاعت يارا لفت انتباه فنانين عالميين، فطلب منها فريق رسامين في نيويورك تصميم علم لفريق اللاجئين المشارك بالألعاب الأولمبية لعام 2016.

تقول يارا “جلست أفكر بعلمٍ يناسب جميع اللاجئين من مختلف أنحاء العالم، وتذكرت سترة النجاة التي لبستها وأنا في القارب، هذه السترة لبسها الكثير من اللاجئين، وكانت عبارة عن حياة لنا لذا اتخذت اللون البرتقالي والأسود علماً لهذه الفرق”.

استطاعت يارا أن تجمع الشعوب المهجرة تحت علم واحد، يمثلهم في الألعاب الأولمبية، هذه المبادرة أطلقتها مؤسسة the Refugee Nation التي تسعى إلى جمع الشعوب المهجرة تحت أمة واحدة.