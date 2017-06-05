من الصحافة الألمانية: اللاجئ السوري فهد حربا جزء لا يتجزأ من فريق ألماني لكرة القدم

main post: ترجمة السوري الجديد

لأكثر من سنة يلعب فهد حربا في الفريق الأول لكرة القدم في نادي “ت س ف نودلينجين”، ووكان فهد قد فرّ مع شقيقته من سوريا الى المانيا بسبب الحرب الدائرة هناك، ولايزال له أقارب في مسقط رأسه في مدينة إدلب التي تبعد حوالي 50 كلم عن مدينة حلب.

وقال رئيس قسم كرة القدم في النادي الالماني السيد ويرنر فريهوف أنه في البداية كان التفاهم مع فهد صعباً للغاية، لكنه منذ أن بدأ دراسته اللغة الألمانية أصبح الأمر أسهل، وبدأ يفهم ويتحدث اللغة الألمانية بشكل أفضل، وسيتسمر النادي في تعليمه اللغة الألمانية حتى العام القادم.

عمل فهد في بلده سوريا مدة خمس سنوات ككهربائي، وقال إنه يود أيضاً ممارسة هذه المهنة مرة أخرى في ألمانيا خلال عطلة عيد الفصح، وأنه أكمل فترة تدريب في شركة الكهرباء المحلية. ولاحقاً في العطلة الصيفية يريد أن يأخذ فترة تدريب أخرى في شركة الكهرباء لتحسين أدائه في هذه المهنة.

وقال السيد فريهوف أن فهد جزء لا يتجزأ من فريق كرة القدم في نادي نودلينجين, وأنه سيشارك الفريق في المعسكر التدريبي في مقاطعة ساكسونيا قريباً. وأضاف فريهوف أنها ستكون تجربة خاصة ومميزة بالنسبة له.

رئيس قسم كرة القدم السيد فريهوف أثنى بالتزام فهد وقال: “انه دائماً يتواجد في حصص التدريب والمباريات، لهذا أعطيناه الرقم 9 في الفريق بشكل دائم لتحفيزه” مضيفاًَ أن النادي الألماني يريد لفهد ولمستقبله التوفيق وسيستمر في دعمه الى النهاية.