(رص الصفوف) غرفة عملياتٍ جديدةٍ للدفاع عن النعيمة شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار أمس الأحد (4 حزيران/يونيو)، عن إنشاء غرفة عمليات (رص الصفوف) في بلدة النعيمة شرق درعا، على غرار غرفة عمليات (البنيان المرصوص) في الأحياء المحررة من درعا البلد.

وأصدر المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الجديدة بياناً جاء فيه “نظراً لما يمر به الجنوب السوري من تحشدات من قبل الميلشيات الطائفية، والتهديد والوعيد بإعادة احتلال الجنوب كاملا، ونزولاً عند رغبة أهلنا في توحيد الصف لمواجهة هذا العدوان، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات (رص الصفوف) في بلدة النعيمة”.

وقال مراسل الهيئة السورية للإعلام، براء مفعلاني، لـ (كلنا شركاء)، إن غرفة العمليات الجديدة تضم 6 من تشكيلات الثوار في محافظة درعا، وهي: (فرقة فلوجة حوران، تحالف جيش الثورة، فوج المدفعية، فرقة أسود السنة، لواء المعتصم بالله، لواء أحرار حوران)، وأكد أن الغرفة تسعى لضم أكبر عدد ممكن من كتائب الثوار في درعا، بهدف رفع التنسيق بينها.

وأضاف بأن غرفة العمليات الجديدة أتت عقب نجاح غرفة عمليات (البنيان المرصوص) في إدارة المعارك مع قوات المظام والميلشيات الموالية له في الأحياء المحررة من درعا البلد خلال الأشهر الأربعة الماضية.