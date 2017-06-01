مقتل أمهر رماة (التاو) في درعا

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

قضى الشاب “فؤاد أبو شوشة” أحد عناصر الجيش السوري الحر، خلال مواجهات مع جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم “داعش”، في منطقة حوض اليرموك، في ريف درعا الغربي.

ويعتبر “أبو شوشة” أحد أمهر رماة صواريخ (التاو) في درعا، وينتمي لجبهة ثوار سوريا التابعة للجبهة الجنوبي، والتي نعته في بيانه نشرته يوم السبت 3 حزيران/يونيو، جاء فيه: “يزف إليكم تجمع النقيب الشهيد أبو حمزة النعيمي التابع لـ جبهة ثوار سوريا نبأ استشهاد المجاهد الشاب (فؤاد أبو شوشة)”.

وأشار البيان إلى أن “أبو شوشة” قضى بعد معارك عنيفة مع جيش (خالد بن الوليد) في حوض اليرموك غرب درعا، على جبهة عدون.

وتجددت المعارك أمس الأحد بين كتائب الثوار وجيش (خالد بن الوليد) غرب درعا، وأسفرت عن مقتل اثنين من مقاتلي كتائب الثوار وهما (أحمد الفلاح ـ خالد الحايك).