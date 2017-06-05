اعتصامٌ في القامشلي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى (الأسايش)

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اعتصم العشرات أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي أمس الأحد (4 حزيران/يونيو)، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى قوات الأسايش التابعة حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يد).

وجاء هذا الاعتصام بدعوة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكرُدي في سوريا، وشارك فيه أعضاء محليات المجلس الوطني الكرُدي، ورفع المعتصمون صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم، وأخرى تدين وتستنكر أفعال وأعمال حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن “فصلة يوسف” نائبة رئيس المجلس الوطني الكرُدي، ألقت كلمة باسم الأمانة العامة للمجلس، أدانت فيها تصرفات حزب الاتحاد الديمقراطي، واعتبرتها “أفعالاً بعيدة كل البعد عن روح الكردايتي وتهدف إلى إنهاء الحياة السياسية في كرُدستان سوريا في ظل منافسة غير شريفة، عبر كم الأفواه بفوهة البندقية”.

وطالبت يوسف في كلمتها “الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والقوى الكرُدستانية التدخل في كرُدستان سوريا لوضع حد لهذه الانتهاكات اليومية بحق الشعب الكرُدي في سوريا، ابتداءً من تهجيره وصولاً لتجهيله واعتقاله ونفيه”.

وشكرت نائبة رئيس المجلس الوطني الكرُدي في نهاية كلمتها “كل من شاركهم في الاعتصام وعلى وجه الخصوص أعضاء وممثلي مجالس المدن الأخرى، والذين تحملوا مشقة الطريق في هذه الظروف المناخية الصعبة”.