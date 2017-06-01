اشتباكات بين الشبيحة والشرطة في حي الأشرفية بحلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر من الشبيحة وعناصر من قوى الأمن الداخلي التابعة للنظام مساء أمس الأحد، في حي الأشرفية في مدينة حلب، حيث اندلعت الاشتباكات لدى مرور دورية تابعة للشرطة في الحي أثناء محاولة سيارة تابعة للشبيحة نقل المسروقات من أحد المنازل.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين عن مقتل وجرح ستة عناصر من الميليشيات، وإصابة مدني بجروح خطيرة جراء الاشتباكات، فيما تمكن عناصر من الشرطة من اعتقال أربعة عناصر من الشبيحة، بينهم جريح عقب انتهاء الاشتباكات.

ويستمر عناصر الشبيحة بعمليات السرقة الممنهجة والتي تستهدف بيوت المدنيين في حلب، حيث تباع تلك المسروقات في أسواق خاصة بهم وبأسعار غالباً ما تكون مرتفعة، وقد يشتريها بعض أصحابها الأصليين بعد سرقتها من قبل عناصر الشبيحة.

وبالرغم من سحب البطاقات التشبيحية في المدينة، ومحاولة النظام بتر يد عناصر الشبيحة والحدّ من سطوتهم، إلا أن عناصر الشبيحة وبسبب امتلاك العديد منهم صلاحيات مازالوا يمارسون أعمالهم الإجرامية التي تستهدف المدنيين في مدينة حلب.

وتعتبر ميليشيات الدفاع الوطني “الشبيحة” نفسها بأنها السلطة العليا في مدينة حلب، ويقول عناصرها إن لا سلطة تعلو فوقها في إشارة منهن لرأس النظام بشار الأسد.