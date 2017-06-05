التحالف الدولي ينفي أنباء بدء معركة الرقة

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نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء التركي (بن علي يلدريم) أمس حول بدء عملية معركة الرقة ضد تنظيم داعش بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال متحدث باسم التحالف الدولي لوكالة (نوفوستي) الروسية يوم الأحد، “لا نستطيع تأكيد انطلاق العملية، ولا نبحث مستقبلها”.

و كشف رئيس الوزراء التركي أمس عن انطلاق معركة الرقة وقال، أن أمريكا أطلقت العملية في الليلة الواصلة بين يومي (2-3) حزيران/ يونيو مضيفاً أن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بذلك، و زودتها بالمعلومات اللازمة بهذا الخصوص.

كما أعرب (يلدريم) عن غضب بلاده على كافة المستويات بسبب مشاركة الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب (ي ب ج) في عملية الرقة، وأن واشنطن كانت قد أبلغت تركيا أنها ليست في وضع اختيار وأنها مجبرة لخوض العملية مع هذين التنظيمين بسبب الظروف المفروضة.

وأشار رئيس الوزراء التركي، أن واشنطن أعطت ضمانات عديدة لتركيا أهمها، عدم انتقال أسلحة التنظيمين إلى المنظمات الإرهابية داخل تركيا، وأن علاقتها مع (ب ي د،ي ب ج) ليست مستمرة على المدى البعيد.