معارك درعا.. أهمية استراتيجية ومطامع كثيرة للنظام

مضر الزعبي: كلنا شركاء

عادت جبهات محافظة درعا لتتصدر المشهد السوري من جديد خلال الأيام الماضية التي شهدت استقدام قوات النظام والميليشيات الموالية له تعزيزات غير مسبوقة لجبهات المحافظة، اتبعتها قوات النظام بشن حملة عسكرية بغطاء جوي روسي على الأحياء المحررة من درعا وبلدة (النعيمة) شرق درعا.

وتأتي أهمية أحياء درعا البلد من كونها تربط بين مناطق سيطرة كتائب الثوار شرق درعا مع غربها، كما أنها تقع على بعد أقل من 4 كم عن المربع الأمني للنظام في محافظة درعا.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ “كلنا شركاء” إن للأحياء المحررة من درعا البلد أهمية استراتيجية كونها تشكل مدخلاً لتحرير مركز المحافظة، وهي المنفذ الوحيد لكتائب الثوار للسيطرة على مركز المدينة.

وأضاف أنه في حال تمكن النظام من السيطرة على أحياء درعا البلد فهذا يعني قطع أوصال المناطق المحررة في محافظة درعا، إضافة لتحصين مواقع قوات النظام بدرعا المحطة، عدا عن الأهمية الرمزية لهذه المنطقة كونها مهد الثورة السورية، والجبهة المشتعلة باستمرار في محافظة درعا.

وأردف أن أهمية جبهات درعا في الأشهر الأخيرة أتت كون غرفة العمليات المسؤولة عن هذه الجبهة وهي (البنيان المرصوص) شكلت نقلة نوعية في العمل العسكري بالمحافظة والانضباط، وتمكنت كتائب الثوار للمرة الأولى منذ سنتين من تحقيق تقدم على حساب قوات النظام والميليشيات الموالية له في محافظة درعا.

الوصول إلى المعابر الحدودية

القيادي في كتائب الثوار أحمد الزعبي قال بدوره لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام تسعى للسيطرة على بلدة (النعيمة) شرق درعا لتأمين مدخل مدينة درعا الشرقي، إضافة لسعيها إلى نقل المعارك تجاه عمق البلدات الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار في ريف درعا الشرقي.

وأضاف أن النظام يهدف من خلال محاولته السيطرة على بلدة (النعيمة) إلى التمدد باتجاه الطريق الدولي دمشق ـ عمان، والوصول إلى معبر (نصيب) الحدودي حيث أن حامية المعبر كانت في السابق على الطريق الدولي (جسر أم المياذن) وهو يبعد عن بلدة (النعيمة) مسافة 4 كم.

وأشار إلى أن النظام يهدف للسيطرة من خلال عملياته على معبري (نصيب ـ درعا القديم) وهذه السيطرة تعني فصل مناطق سيطرة كتائب الثوار عن بعضها البعض، وتحويلها لثلاثة جزر معزولة وهي (درعا البلد ـ شرق درعا ـ غرب درعا) وهذا ما تسعى له قوات النظام، بهدف تعميم تجربة المصالحات (الوطنية) في المحافظة.