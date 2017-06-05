مصرع شابٍ بظروفٍ غامضةٍ في جبلة بعد تصفية شقيقه الضابط

غيث علي: كلنا شركاء

لم يمض سوى أسبوعان على جريمة قتل الرائد بسام جديد في مدينة جبلة الساحلية، حيث وُجد مقتولاً وجثته ملقاة على أحد الأرصفة، توفي أمس الأحد شقيقه صلاح جديد نتيجة سقوطه من مكانٍ مرتفعٍ على أرضٍ صخرية.

وذكرت مصادر موالية أن بسام جديد سقط سقوطه من حافة حائط الحديقة العامة على الكورنيش البحري لمدينة جبلة، إلى الجرف الصخري، ما تسبب بوفاته.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر سقوط صلاح جديد من تلقاء نفسه من على الجرف الصخري، تصر عائلته على أن ما حصل هو جريمة قتل عمد مستهدفة أفراد العائلة، بعد أن قتل الأول قبل نحو ٢٠يوماً بعد خطفه ومن ثم قتله.

وذكر أقرباء العائلة أن صلاح مكث لمدة أربع ساعات بعد السقوط على قيد الحياة، في مشفى النور، برفقة أهله.

وكانت قوى الأمن التابعة للنظام، عثرت في 20 أيار/مايو، على جثة الضابط المتقاعد في صفوف قوات النظام “بسام إبراهيم”، على أوتوستراد جبلة – بانياس بالقرب من مستشفى النور في مدينة جبلة.

وأفادت مصادر إعلامٍ موالية، بأن الضابط “إبراهيم” الملقب بـ (أبو حيدرة) يبلغ من العمر ٤٧ عاما، وينحدر من قرية دوير بعبدة، وكان قد خرج من منزله قبلها بيومين ليتمشى بالقرب من منزله في مدينة جبلة، فتم خطفه من منطقة مأهولة، ليعثر عليه مقتولا بطلق ناري في رأسه.