(قسد) تسيطر على 6 قرى وتحاصر اثنتين في الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، سيطرتها على ستة قرى في ريف الرقة الغربي بعد اشتباكات مع تنظيم (داعش).

وذكرت وكالة (أرا نيوز) المقربة من (قسد) أن الأخيرة سيطرت اليوم الاثنين قرية ربيعة شمال غرب الرقة، بعد اشتباكات عنيفة استمرت منذ ليلة أمس، مضيفةً أن (قسد) اقتحمت 3 قرى أخرى من القرى المحاصرة، وهي العدنانية، بير هاشم، سيغورا، الواقعة شمال غرب مدينة الرقة.

وأوردت “قسد” على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل إنها سيطرت على قرى القحطانية والخاتونية وربيعة وبير هاشم والصكورة والعدنانية غرب مدينة الرقة، وحاصرت قريتين أخريين هما (يعرب، أبو السوس).

من جانبٍ آخر، نعت ميليشيات وحدات الحماية الكردية اليوم أربعةً من مقاتليها لقوا مصرعهم في الاشتباكات هناك، فيما ذكرت مصادر مقربة منها أن المعارك أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من داعش.