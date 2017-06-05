(أسود الشرقية) يعلن إسقاط طائرة حربية للنظام في ريف دمشق

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أعلن فصيل (جيش أسود الشرقية) عن اسقاط طائرة حربية تابعة للنظام، الاثنين 5/حزيران أثناء قيامها بطلعات جوية في منطقة تل الدكوة بريف دمشق على خطوط المواجهات العسكرية .

ونشر فصيل (أسود الشرقية) على حساباته الرسمية في تويتر، أن “أبطال جيش أسود الشرقية يسقطون طائرة حربية لعصابات الأسد في منطقة دكوة بريف دمشق وجاري البحث عن الطيار”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “حطام الطائرة التي أسقطها جيش أسود الشرقية اليوم في منطقة دكوة بريف دمشق

وهي من طراز ميغ (21)”.

كما عثر (الفصيل) على جثة الطيار مقطعة الأوصال جراء إسقاط طائرة من طراز ميغ (21) والتي تحمل الرقم (2797).

ويسيطر فصيل (أسود الشرقية) على منطقة تل الدكوة بعد أن قام بطرد تنظيم (داعش) منها في منتصف آذار الماضي.