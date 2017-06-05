مصرع العقيد المظلي (محمود شلاحة) في مسكنة شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي العقيد المظلي في صفوف قوات النظام “محمود يوسف شلاحة”، مصرعه أمس الأحد 4 حزيران/يونيو، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في منطقة مسكنة بريف حلب الشرقي.

ونعت صفحات موالية، منها صفحة “طرطوس مصدر العز والفخار”، العقيد “شلاحة”، والذي ينحدر من قرية المنطار التابعة لطرطوس.

وبحسب المصادر، فقد أصيب “شلاحة” عدة مرت قبل أن يلقى مصرعه، فقد أصيب إصابة خطرة في درعا، ثم انتقل إلى حلب وأصيب مرة ثانية، ليعود مجدداً إلى القتال في صفوف قوات النظام، ويلقى مصرعه خلال المواجهات مع “داعش” في منطقة مسكنة.

كما نعت طرطوس “عبد الرحمن مصطفى لطش” والذي لقي مصرعه في دير الزور، وينحدر من حي العجمي في طرطوس.

وكانت قد أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس الأحد 4 حزيران/يونيو، سيطرتها على مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بعد انسحاب التنظيم منها، ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري في قوات النظام قوله إن وحدات من قوات النظام سيطرت أمس على ناحية مسكنة الاستراتيجية وعدد من البلدات والمصالح المهمة، منها سمومة والعزيزية ورده كبيرة.