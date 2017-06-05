قوات النظام تفشل مجدداً في اقتحام بساتين حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

أخفقت قوات النظام وميليشياته مجدداً في محاولاتها لاقتحام بساتين بلدة حوش الضواهرة في غوطة دمشق الشرقية، وتكبدت خسائر كبيرة.

وقال الناشط خالد الرفاعي، إن قوات النظام نفذت اليوم الإثنين عملية اقتحام على جبهة حوش الضواهرة بالمدرعات الثقيلة، فتصدى لها الثوار موقعين خسائر بشرية في صفوف تلك القوات.

وأضاف الرفاعي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أنه لا يمكن تقديم إحصائية بخسائر قوات النظام اليوم، لكن الأخير جوبه بصد عنيف من قبل الثوار.

وترافقت المعارك، وفقاً لمصدرنا، مع قصف بـ 7 صواريخ أرض – أرض، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وتعتبر حوش الضواهرة منطقة زراعية بالدرجة الأولى، وأوضح الرفاعي أن النظام في حالة أحكم السيطرة عليها يستطيع إطباق الحصار أكثر على أهالي الغوطة الشرقية كونه سيطر على مساحة زراعية.

وتابع الرفاعي “تقع المنطقة شرقي مدينة دوما، وإذا استطاع النظام الوصول إليها يصبح على مشارف النشابية وأوتايا والشيفونية القريبة من دوما”.

من جانبه، تحدث جيش الإسلام عبر معرفاته الرسمية عن تصديه لمحاولة اقتحام ميليشيات النظام للمنطقة، لافتاً إلى رصد حشود عسكرية في المنطقة.