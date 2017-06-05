(غضب الفرات) تسيطر على 4 قرى وتحاصر أخرى غرب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين (5 حزيران/يونيو)، سيطرتها على أربع قرى في ريف الرقة الغربي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، في حين لا تزال تلك الميليشيات تحاصر قريتين في ذات الريف، وذلك ضمن حملة (غضب الفرات) الرامية إلى السيطرة على مدينة الرقة.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية سيطرت ظهر اليوم على قرى (عدنانية، بير هاشم، وسيغورا) غرب الرقة، عقب سيطرتها على قرية ربيعة صباح اليوم، ومحاصرتها لأربع قرى أخرى هي (عدنانية، بير هاشم، يعرب، سغورا، وأبو سوس).

وأشار المصدر إلى أن اشتباكات لا تزال مستمرة بين ميليشيات (غضب الفرات) وتنظيم “داعش” في قرى (حاوي حوا، يعرب، وأبو سوس).

ودخل عناصر (سوريا الديمقراطية) قرية حاوي حوى صباح اليوم، بعد سيطرتها على قرية ربيعة، وأشارت الوكالة إلى أن حاوي حوى تقع على بعد 4كم غرب مدينة الرقة، ولم يتم التعرف على نتائج هذه الاشتباكات بعد.

وكانت قد سيطرت ميليشيات (غضب الفرات) مساء أمس على بلدة القحطانية وقرية خاتونية بعد محاصرتهما قبل يومين، وأسفرت الاشتباكات في القريتين عن مقتل العديد من عناصر “داعش”.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” من خلال حسابات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل ثلاثة مدنيين اليوم جراء غارة جوية لطيران التحالف بالقرب من فوج الإطفائية في مدينة الرقة، في حين استهدفت غارات أخرى منطقة الدفاع المدني في شارع القطار في المدينة.

وقضى “إبراهيم العبيد الراداد”، إثر انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “داعش” في مزرعة ربيعة غرب الرقة.