قوات النظام تتقدم شرق حماة وتخسر قيادياً في (الدفاع الوطني)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته، اليوم الإثنين (5 حزيران/يونيو)، سيطرتها على نقاط مهمة على خط البترول في ريف السلمية الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، خسرت خلالها قيادياً في ميليشيا الدفاع الوطني، وعدداً من العناصر.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري في قوات النظام قوله، إن وحدات من قوات النظام بالتعاون مع القوات الرديفة (الميليشيات الموالية، أحكمت سيطرتها على 6 نقاط استراتيجية على خط البترول في ريف سلمية الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

مصرع قيادي في (الدفاع الوطني)

وأفاد ناشطون بمقتل قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني، وثمانية عناصر آخرين من مدينة السلمية شرق حماة صباح اليوم، خلال اشتباكات مع تنظيم “داعش” على جبهات ريف السلمية الشرقي.

ونعت قيادة شعبة سلمية لحزب البعث، من خلال صفحتها على “فيسبوك”، الشبيح “وائل جاكيش، رئيس فرع المعلومات في مركز سلمية للدفاع الوطني، الذي نال شرف الشهادة أثناء قيامه بواجبه الوطني في ريف سلمية الشرقي”.

المدنيون الخاسر الأكبر

وأفاد بيان للمجلس المحلي لبلدة عقيربات وريفها، نشره أمس، باستمرار الحملة الهمجية على قرى ناحية عقيربات لأسبوعها الثالث على التوالي، حيث شنت الطائرات الروسية وطائرات النظام عشرات الغارات مستخدمة صواريخها الفراغية والعنقودية على المدنيين الآمنين في كل من قرى (عقيربات-ابو حنايا -ابو حبيلات-القسطل -قليب الثور -سوحا -حمادة عمر -رسم العوابد).

وأدت هذه الغارات لوقوع ثلاثة ضحايا من المدنيين، وأكثر من عشر إصابات حالتهم حرجة نتيجة عدم وجود أي نقاط طبية لإسعافهم، والضحايا هم: (حسين عبيد الأسعد، روز محمد الابراهيم، قتيل من قرية طهماز).

وأشار المجلس في بيانه إلى أن الوضع الإنساني سيء جداً ويزداد سوءاً في ظل هذه الحملة الهمجية التي تستهدف المدنيين في الدرجة الأولى، ونقص كبير في الأدوية وصعوبة في إسعاف الجرحى الذين ينقلون إلى مدينة الميادين عبر طرق أشبه بطرق الموت.

وأوضح أنه لا تزال الاشتباكات تدور بين قوات النظام المدعومة بالميلشيات الطائفية وعناصر تنظيم “داعش” في محاولة لاقتحام قرى ناحية عقيربات دون أن تسجل تلك القوات أي تقدم يذكر.