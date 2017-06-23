عقب تصريحاته… (تحرير الشام) تحيل القيادي (حسام الأطرش) للقضاء

زيد المحمود: كلنا شركاء

نشر ناشطون اليوم الإثنين 5 حزيران/يونيو، بياناً موقعاً من القائد العام لهيئة تحرير الشام، المهندس هاشم الشيخ، يطالب فيه بإحالة القيادي حسام الأطرش إلى القضاء الداخلي.

وأشار البيان الموجه إلى رئيس القضاء الداخلي، إلى أن سبب إحالة الأطرش إلى القضاء، هو الادعاء المقدم ضده بخصوص ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أمس القيادي السابق في (جبهة النصرة)، صالح الحموي، الذي يغرد من خلال حساب “أس الصراع”، بياناً صادراً عن “المجلس الشرعي العام لهيئة تحرير الشام/قاطع إدلب”، قال فيه المجلس إن تصريحات الأطرش “تصب الزيت على النار، وتخالف مراد رب العالمين وشريعة نبيه”.

وطالب المجلس اللجنة الشرعية العامة في الهيئة بمحاسبة الأطرش، واتخاذ الإجراء الحازم والرادع له، وإصدار بيان واضح يجلي الموقف.

كما طلب المجلس بإحالة الأطرش لمحكمة شرعية عاجلة، وتعليق عضويته في الهيئة.

وكان عضو شورى هيئة تحرير الشام، حسام الأطرش، قال في تغريدات نشرها منذ أيام على حسابه في “تويتر”، إن الحل هو أن تحكم الحكومة المؤقتة المناطق المحررة، وأن تعلن عن وزارة دفاع، داعياً الفصائل العسكرية إلى حل نفسها والدخول في وزارة الدفاع بدون إعلام.

وردّت (تحرير الشام) حينها على تصريحاته بأن ما قاله “رأي شخصي”، ولا يمثلها.