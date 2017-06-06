وحدات (ب ي د) تنعى 4 من مقاتليها

رزان العمري: كلنا شركاء

أعلنت الوحدات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، يوم الإثنين 5 حزيران/يونيو، عن مقتل أربعة من عناصرها في المواجهات مع تنظيم “داعش”، خلال حملة (غضب الفرات)، وفي حوادث في كل من الشدادي جنوب الحسكة، وعين العرب (كوباني) شمال حلب، لم تفصح عن طبيعتها.

وأفاد بيان الوحدات، بأن “حملة غضب الفرات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الشعب في مدينة الرقة من ظلم وإرهاب مرتزقة داعش مستمرة، وبعد 7 أشهر من الحملة تمكن المقاتلين من محاصرة مدينة الرقة من 3 جهات”.

وأشار البيان إلى أن القتلى الأربعة قضوا في يومي 1 و2 حزيران/يونيو الجاري، واثنين منهم لقيا مصرعهما خلال مشاركتهما في “الاشتباكات التي كانت تهدف لتحرير الشعب الذي يستخدمهم مرتزقة داعش كدروع بشرية”، كما قُتل مقاتلين آخرين “كانا يقومان بواجبهما العسكري في حماية كوباني والشدادي جراء حوادث”، ولم يوضح البيان طبيعة الحوادث.

وكانت د أعلنت الوحدات الكردية يوم السبت الماضي، عن مقتل 111 من عناصرها خلال المعارك التي خاضتها في أيار/ مايو الماضي، بينهم 8 مقاتلات، 4 منهم لقوا مصرعهم في حوادث.

وسجل القتلى الأربع هو:

الاسم الحركي: آكري زاغروس

الاسم والنسبة: علي داوود

اسم الأم: ليلى

اسم الأب: محمود

محل الولادة: كوباني

مكان وتاريخ مقتله: الرقة في الـ 2 من شهر حزيران عام 2017

الاسم الحركي: دلبرين كانيه

الاسم والنسبة: جهاد عمر

اسم الأم: تغريدة

اسم الأب: عبد السلام

محل الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: الرقة/ قرية جويدات خابور في الـ 2 من شهر حزيران عام 2017

الاسم الحركي: أبو النار

الاسم والنسبة: إياد إبراهيم

اسم الأم: بدرية

اسم الأب: سواد

محل الولادة: شدادي

مكان وتاريخ مقتله: الشدادي في الـ 2 من شهر حزيران عام 2017

الاسم الحركي: عمر كوباني

الاسم والنسبة: عمر حمو

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: بكري

محل الولادة: كوباني

مكان وتاريخ مقتله: كوباني في شهر حزيران عام 2017