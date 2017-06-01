بنحو 35 ألفاً… الذكور أكثر من الإناث في الجامعات السورية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف تقرير لوزارة التعليم العالي التابعة للنظام، أن عدد الذكور في الجامعات السورية يفوق عدد الإناث بنحو 35 ألف طالب، الأمر الذي اعتبره متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أمراً طبيعياً، فالشباب يتهربون من الخدمة العسكرية من خلال مصدقات التأجيل التي تمنحها الجامعات للطلاب.

وأفادت صحيفة “الوطن” الموالية، بأن تقرير وزارة التعليم العالي قدر عدد الطلاب الكلي في الجامعات الحكومية خلال الأزمة بـ 671 ألفاً و580 طالباً، منهم 358 ألفاً و52 طالباً من الذكور، مقارنة مع 318 ألفاً و528 من الإناث بزيادة تقدر بنحو 35 ألف طالب.

وأوضح التقرير أن عدد الطلاب في مرحلة الإجازة الجامعية 445 ألفاً و164 طالباً وطالبة، وفي مرحلة الدراسات العليا 26 ألفاً و695 طالباً، وفي برامج التعليم المفتوح 172 ألفاً و618 طالباً منذ العام 2011.

وأما عدد الطلاب في الجامعات الخاصة، بحسب تقرير الوزارة، فقدر بـ 32 ألفاً و398 طالباً، إضافة إلى 27 ألفاً و139 طالباً في المعاهد التقانية التابعة للتعليم العالي.

اعتبر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإحصائية أمراً طبيعيا، فالشباب يهربون من الخدمة بالدراسة في الجامعات، حيث علّق أحدهم على الخبر قائلا: “أكيد ورح يجي يوم ما تلاقو غير الشباب، لأن كل صار بحب الدراسة هريبي من الخدمة بس انشا الله يلاقو حل لهل المسخرة”، وأضاف آخر “مو حباً بالعلم… تهرباً من حضن الوطن…؟”.