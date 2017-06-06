كتائب الثوار تكشف سر الصخور البازلتية القاتلة شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نصبت كتائب الثوار صباح الإثنين 5 حزيران/يونيو، كميناً لمجموعة من قوات النظام كانت تحاول زرع عبواتٍ ناسفةٍ في محيط مدينة خربة غزالة شرق درعا.

وقال الناشط محمد الحريري، إن كتائب الثوار في ريف درعا الشرقي وضعت مجموعة من الكمائن لقوات النظام على طرق الموت، وهي الطرق التي تزرع فيها قوات النظام العبوات الناسفة، وهي طرق (الغارية الغربية ـ صيدا، الغارية الشرقية ـ الصورة، أم المياذن ـ درعا، صماد ـ بصرى الشام، رخم ـ الكرك الشرقي، ناحتة ـ بصر الحرير، شومرة ـ الشياح).

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن كتائب الثوار رصدت مجموعة من قوات النظام عقب خروجها من مواقعها في مدينة خربة غزالة باتجاه طريق الغارية الشرقية ـ الصورة، وتم التصدي لها، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات النظام وإصابة اثنين آخرين، بالإَضافة لمصادرة العبوات الناسفة، وهي على شكل صخور بازلتية، مما يدل على أن قوات النظام هي من تقف خلف جميع عمليات التفجير على الطرق المذكورة، والتي تتم عن طريق تفجير عبوات على شكل صخور بازلتية، بحسب الحريري.

وأشار إلى أن قوات النظام كانت قد استهدفت مجموعة من لواء (المهاجرين والأنصار) الأسبوع الماضي على طريق الصورة ـ الغارية الشرقية، وقد أسفرت العملية عن مقتل اثنين من قيادي التشكيل وعنصر آخر، كما استهدفت نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي رئيس المجلس المحلي لبلدة بصر الحرير على نفس الطريق، ما أدى إلى مقتله هو وثلاثة من قياديي فرقة (عمود حوران).

واستخدمت قوات النظام خلال الأشهر التسعة الماضية سلاح العبوات الناسفة بشكل كبير، بهدف استنزاف كتائب الثوار، حيث بلغ مجموع عمليات التفجير أكثر من 50 عملية خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن مقتل قرابة 100 من قادة وعناصر كتائب الثوار.