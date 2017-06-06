(الديانة التركي) يقدم مساعدات ووجبات إفطار للاجئين السوريين بلبنان

بمناسبة شهر رمضان المبارك

كلنا شركاء: محمد علي أقمان- الأناضول

قدّم وقف الديانة التركي مساعدات ووجبات إفطار إلى اللاجئين السوريين والتركمان والأسر اليتيمة في لبنان بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وفي حديث للأناضول، قال محمود تمللي أحد موظفي الوقف، إنهم وزعوا ألف طرد مساعدات غذائية في عموم لبنان، إلى جانب تقديمهم وجبات إفطار لألف و200 شخص.

وأشار أن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يقضون رمضان بلبنان في ظل ظروف معيشية صعبة.

وأكد أن الوقف يرغب في أن يصبح وسيلة للأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية والتعليم وفي شتى المجالات.

في سياق متصل، ذكر بيان صادر عن الوقف أنه يخطط لإيصال مساعدات غذائية إلى 46 ألف و930 أسرة في 278 منطقة مختلفة بـ 64 بلدا حول العالم.

كما يعتزم الوقف استضافة 90 ألف شخص على موائد إفطار يقيمها في إطار برنامج رمضان الذي ينظمه بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات التركية.

وأشار البيان أن إجمالي قيمة المساعدات التي يعتزم الوقف تقديمها خارج البلاد خلال شهر رمضان، حوالي مليون و804 ألف دولار أمريكي.