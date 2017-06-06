7 قتلى من (قسد) بهجومٍ للثوار شمال حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وجرح 17 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال هجومٍ على حاجزين لها في محيط المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لمعركة (أهل الديار) إن عناصر الجيش السوري الحر تسللوا فجر اليوم إلى ثلاث نقاط على أطراف تل رفعت واندلعت اشتباكات مع ميليشيات قسد، أسفرت عن مقتل سبعة من عناصرها وإصابة عشرة آخرين، بحسب بيانٍ نشره المكتب على مواقع التواصل.

ووصف المصدر هذا الهجوم بـ (الانغماسي) وضرب حاجز مدجنة البهجت والتلة المحاذية للحاجز في مدخل مدينة تل رفعت.

وقال إن كتائب الثوار اغتنمت رشاش “دوشكا” وقناصة “دوشكا” وقواذف “آر بي جي” وأسلحة فردية وذخائر.